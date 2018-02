Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo vai pagar 22 mil milhões de euros em dívida pública

Montante permitia financiar um ano de salários e pensões.

Por António Sérgio Azenha | 08:39

OGoverno tem de pagar, ao longo de 2018, dívida pública no valor total de 22 mil milhões de euros. Deste montante, 15,4 mil milhões de euros dizem respeito à amortização de bilhetes do Tesouro, títulos de curto prazo que foram emitidos no ano passado pelo Estado.



Os restantes 6,6 mil milhões são relativos a Obrigações do Tesouro. O perfil do pagamento dessa dívida, que consta no relatório da UTAO - Unidade Técnica de Acompanhamento Orçamental, deixa claro que o maior esforço financeiro será efetuado no mês de junho, quando as Obrigações do Tesouro terão de ser pagas.



Para se ter uma noção de como o montante da dívida pública a amortizar este ano é elevado, basta referir que os 22 mil milhões de euros permitiriam pagar quase um ano de salários e de pensões aos funcionários e pensionistas do Estado.



Apesar de a taxa de juro da dívida pública portuguesa a 10 anos estar abaixo de 2%, os especialistas já alertaram que o custo do financiamento do Estado tenderá a aumentar, o que implicará mais gastos com juros. Em 2017, a despesa com juros atingiu 7,99 mil milhões de euros, mais 0,2% do que em 2016.