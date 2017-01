Grupo de empresários quer investir 6 milhões num hotel no Pico

A Ilha do Pico, nos Açores, é o ponto mais alto da Dorsal Médio-Atlântica, candidata à classificação da Unesco

Um grupo de empresários do Faial, liderado pelo presidente da Câmara do Comércio e Indústria da Horta, pretende construir um hotel na ilha do Pico, Açores, obra estimada em seis milhões de euros, foi anunciado esta segunda-feira.

À agência Lusa, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria da Horta, Carlos Morais, explicou que o objetivo é que a nova unidade hoteleira, a construir na zona da Areia Larga, concelho da Madalena, tenha quatro estrelas e 83 quartos, com vista para a montanha do Pico e também para a ilha vizinha do Faial.

"Andamos a trabalhar neste projeto há mais de um ano e meio", referiu Carlos Morais, considerando existir "esta carência" de mais uma unidade hoteleira no Pico, atendendo à "atual situação que o turismo vive nos Açores e, em particular, nas ilhas do Triângulo", Faial, Pico e São Jorge.

