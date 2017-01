Grupo Ghost exporta para 30 países

As fraldas da Nunex foram desenvolvidas e testadas no laboratório da empresa a vários níveis como a absorção, resistência e humidade. As fraldas conseguem satisfazer as exigências de diferentes mercados. Enquanto os mercados asiáticos dão mais valor ao conforto, os mercados ocidentais apreciam mais a capacidade de absorção.Assim como, países menos desenvolvidos ainda associam a grossura à capacidade de retenção de líquidos, um mito que a tecnologia já resolveu sendo possível produzir fraldas finas com o mesmo desempenho. A qualidade das fraldas foi comprovada pelo prémio europeu de inovação atribuído à fralda de criança ‘Active Dry’ da Nunex em 2016.O Grupo Ghost está a investir mais de 60 milhões de euros em novas linhas de produção e novos produtos. O objetivo é aumentar a produção assim como introduzir novos artigos como um novo modelo de papel higiénico, resguardos de camas e animais, pensos higiénicos e tampões. O aumento da produção resultará em mais de 400 milhões de fraldas, 500 milhões de pensos higiénicos e 50 milhões de tampões por ano. Para escoar a nova produção o grupo já tem pré-acordos com retalhistas internacionais.CM - Quando começaram a exportar?Nuno Ribeiro – Começamos a exportar em 1996 apenas para ‘private label’, e mais tarde introduzimos as nossas marcas.– A Suavecel de papel higiénico, rolos de cozinha, guardanapos e lenços de papel; a Nunex de fraldas e toalhitas de criança e a Intimus de fraldas e toalhitas de adulto.– A maioria dos produtos são estandardizados, exceto algumas adaptações como embalagens maiores de 60 rolos para Portugal e embalagens mais pequenas para a Escandinávia.– A exportação de produtos com maior valor acrescentado dilui o custo logístico.– A tecnologia de última geração permite produzir produtos de alta qualidade a um preço competitivo.Grupo Ghost, 1996Artigos de Higiene PessoalA sede e as instalações fabris da empresa localizam-se em Viana do Castelo.75 milhões de euros20067% vendasEspanha e Angola