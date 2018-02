Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

INE divulga taxa de desemprego em 2017 que deve ficar nos 8,9%

Segundo dados do INE, em 2016 o desemprego situou-se nos 11,1%.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta quarta-feira as Estatísticas do Emprego do último trimestre de 2017 e a respetiva taxa anual, que analistas estimam ter ficado nos 8,9%, valor abaixo da previsão do Governo de 9,2%.



A taxa de desemprego calculada pelo INE para o primeiro trimestre do ano passado situou-se nos 10,1%, baixando no segundo trimestre para os 8,8% e no terceiro trimestre para os 8,5%.



Em termos mensais, a estimativa provisória do instituto para dezembro é de que a taxa de desemprego se tenha situado nos 7,8%, baixando dos 8,1% observados em novembro, o valor mínimo registado desde novembro de 2004.



O economista-chefe do Montepio Geral, Rui Bernardes Serra, disse à agência Lusa que para o quarto trimestre de 2017 se prevê uma nova descida da taxa de desemprego trimestral para os 8,2%, prevendo-se um valor médio de 8,9% para o conjunto do ano.



Este valor fica em linha com os 8,9% estimados pelo Banco de Portugal (BdP) e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e abaixo dos valores estimados pelo Governo no Orçamento do Estado para 2018 (9,2%).



Paula Gonçalves Carvalho, da Unidade Estudos Económicos e Financeiros do Banco BPI, estimou igualmente que a taxa de desemprego no conjunto de 2017 se tenha situado nos 8,9% e no quarto trimestre do ano nos 8,2%.