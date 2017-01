Domingues obrigado a revelar correspondência trocada com Governo

O ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) António Domingues vai mesmo ter que enviar para a comissão parlamentar de inquérito a correspondência que trocou com o Governo antes de aceitar o convite para liderar o banco público.



A decisão foi tomada esta terça-feira, após a audição de Fernando Faria de Oliveira (antigo presidente da CGD), depois de António Domingues ter escrito uma carta ao presidente da comissão, o deputado social-democrata José Matos Correia, a contestar a obrigatoriedade de divulgar essa informação, acompanhada por um parecer jurídico.



"Mais do que com a carta, a minha surpresa é com o parecer jurídico que acompanha a carta do Dr. António Domingues. Está em causa o bom nome, a honra e a reputação desta comissão e a única coisa a fazer é voltar a pedir a documentação", afirmou José Matos Correia.





O deputado do PSD Hugo Soares condenou a atitude de António Domingues, aproveitando ainda para lançar 'farpas' ao grupo parlamentar do PS."Deve ser dado um prazo limite para que o Dr. António Domingues envie a documentação e, se não cumprir, a comissão deve participar judicialmente. É demais o que o Dr. António Domingues está a tentar fazer desta comissão de inquérito", afirmou, apontando para a possibilidade de o gestor que esteve à frente da CGD durante apenas quatro meses ser acusado do crime de desobediência."O Dr. António Domingues enganou-se no escritório de advogados que contratou. Devia ter contratado o grupo parlamentar do PS", lançou Hugo Soares face às dúvidas levantadas pelo deputado socialista João Paulo Correia sobre a legitimidade de a comissão ter acesso à informação solicitada.E acrescentou: "O PS está a substituir o escritório de advogados do Dr. António Domingues e continua a prejudicar os trabalhos desta comissão".Por seu turno, João Paulo Correia lamentou a "reação melodramática" do deputado do PSD, assinalando que o PS tem dúvidas sobre se a informação requerida está dentro do objeto da comissão de inquérito.No parecer jurídico que acompanhou a carta de António Domingues, em resposta ao requerimento apresentado pelo CDS-PP para que fosse entregue à comissão a troca de correspondência que o então vice-presidente do Banco BPI trocou com o Governo a propósito do convite que lhe foi endereçado para liderar o abanco estatal, são invocados "vícios formais" e "excesso face ao objeto da comissão".Já João Almeida, deputado do CDS-PP, sublinhou que no parecer jurídico em causa "não foi invocado o dever de sigilo profissional", defendendo que, mesmo que tal tivesse sido feito, como Domingues à data ainda não era presidente da CGD, não teria direito a essa invocação.O deputado do PCP Miguel Tiago disse apenas que "o senhor António Domingues deve cumprir a lei", enviando os documentos solicitados, ainda que também tenha manifestado ter dúvidas sobre se o pedido do CDS está dentro do objeto da comissão de inquérito.Também Moisés Ferreira, deputado do Bloco de Esquerda, alinhou no mesmo diapasão.O pedido do CDS visa dar acesso aos deputados que integram esta comissão à informação trocada entre Domingues e as Finanças, nomeadamente, as condições colocadas pelo gestor para aceitar liderar o banco estatal, quando ainda era administrador do BPI, e as respostas dadas pelas Finanças a esse propósito.