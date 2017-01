Caixa sai "reforçadíssima" com aumento de capital

O antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) Fernando Faria de Oliveira considerou esta terça-feira no parlamento que a operação de aumento de capital em curso vai dar um grande reforço para a solidez do banco público.



"É crucial que a CGD continue a desempenhar o papel que sempre ocupou no setor bancário nacional, de referência e de peça-chave na estabilidade do sistema. Com o aumento de capital de que vai usufruir, a sua solidez atual sai reforçadíssima", afirmou o gestor durante a sua audição na comissão parlamentar de inquérito à CGD.



Faria de Oliveira, que sucedeu a Carlos Santos Ferreira na liderança do banco estatal, sendo mais tarde substituído por José de Matos, apontou para os desafios que a banca portuguesa enfrenta neste momento.









Isto, "ao mesmo tempo que se ajustam os modelos de negócio ao novo paradigma do setor", acrescentou Faria de Oliveira.



O atual líder da Associação Portuguesa de Bancos (APB) vincou ainda que "é igualmente necessário reduzir o nível de NPL [crédito vencido ou em risco] que os bancos detêm".



No verão passado, o Governo português e a Comissão Europeia chegaram a acordo para a recapitalização do banco "em condições de mercado", num montante superior a 5.000 milhões de euros.



A primeira fase da recapitalização arrancou a 04 de janeiro, com a transferência de ações da ParCaixa para a CGD no valor de 500 milhões de euros, e a conversão em capital de 960 milhões de euros de instrumentos de capital contingentes (CoCo) subscritos pelo Estado em 2012.



A operação inclui ainda uma injeção de capital feita pelo Estado de até 2.700 milhões de euros e ainda uma emissão de dívida subordinada de 1.000 milhões de euros a colocar junto de investidores institucionais privados.



