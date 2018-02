Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Amaral Tomaz suspende mandato na CGD por motivos de saúde

Banco informou o mercado que a suspensão "foi concedida" pelo Conselho Fiscal.

19:36

João José Amaral Tomaz, membro não executivo do Conselho de Administração (CA) da Caixa Geral de Depósitos (CGD), solicitou a suspensão do seu mandato alegando motivos de saúde.



"A CGD informa que o senhor Dr. João José Amaral Tomaz, membro não executivo do Conselho de Administração da CGD, eleito para o mandato de 2017-2020, solicitou a suspensão do seu mandato por motivos de saúde", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



A CGD informa ainda o mercado que a suspensão do mandato "foi concedida" pelo Conselho Fiscal "pelo período de 90 dias, eventualmente renovável", a contar de 22 de fevereiro de 2018.