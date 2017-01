José Guilherme tem fundo na mira da Justiça

O que achou desta notícia?







José Guilherme, construtor que ficou conhecido pela ‘prenda’ de 14 milhões de euros a Ricardo Salgado, volta a ver os negócios na mira da Justiça.Um fundo imobiliário detido pelo empresário está a ser investigado por suspeitas de ‘burla qualificada, abuso de confiança, branqueamento, fraude fiscal e, eventualmente, corrupção’, segundo comunicado do Ministério Público.O fundo usado para comprar 50 hectares em Alfragide, escreve o ‘Expresso’, recebeu 74 milhões de euros do Montepio e BES, que podem agora ter de assumir 20 milhões em perdas potenciais. António Tomás Correia, ex-presidente do Montepio, foi constituído arguido.