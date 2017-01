Juros da dívida do Estado descem em todos os prazos

No prazo a cinco anos, os juros estavam também a descer, passando de 1,965% na quinta-feira para 1,967%.Nos últimos seis meses, o valor máximos dos juros a cinco anos foi de 2,292% em 01 de dezembro e o mínimo de 1,543% em 15 de agosto.A decida registava-se hoje igualmente nos juros a dois anos, que caíam de 0,172% no dia anterior para 0,167%.Nos últimos seis meses, os juros a dois anos subiram até ao máximo de 0,882% em 24 de junho e desceram até ao mínimo de 0,059% em 28 de dezembro.Em Espanha os juros subiam a dois anos, mas desciam a cinco e dez anos, o mesmo se passando com a taxa de juro da dívida soberana de Itália, pela mesma ordem.Na Grécia, os juros a 10 anos negociavam-se a subir no prazo dos dez anos.Juros da dívida soberana em Portugal, Grécia, Irlanda, Itália e Espanha cerca das 09:20:2 anos... 5 anos... 10 anosPortugal06/01......0,167....1,965....3,99305/12......0,172....1,967.....4,012Grécia06/01......n disp....n disp...6,77505/01......n disp....n disp...6,725Irlanda06/01.....-0,509.....n disp....0,93105/01.....-0,521.....n disp....0,910Itália06/01.....-0,095....0,680......1,91205/01.....-0,099...0,692......1,929Espanha06/01.....-0,254.....0,292....1,46005/01.....-0,262.....0,303....1,478Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.