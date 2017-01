Juros da dívida pública sobem a 4%

A dívida pública portuguesa tem visto os juros aumentar nos últimos dias, tendo atingido esta quarta-feira um valor máximo de 4,014% nas obrigações a 10 anos. É o valor mais elevado desde fevereiro de 2016, altura em que o Estado pagava 4,444% pelos títulos emitidos neste prazo.



O Jornal de Negócios precisa que "a tendência de agravamento estende-se à generalidade dos países do euro, numa altura em que as perspectivas de uma subida mais acelerada da inflação na região da moeda única estão a alimentar os receios de que o Banco Central Europeu (BCE) pondere uma retirada antecipada dos estímulos à economia".

Em Espanha, os juros da dívida a dez anos sobem 9,3 pontos base para 1,526%, enquanto em Itália o agravamento é de 10,6 pontos para 1,976%.