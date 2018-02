Lucro da Galp Energia sobe 25% para 602 milhões de euros

Empresa explica desempenho com produção no Brasil e aumenta dividendos por ação em 10%..

Por Lusa | 07:06

A Galp Energia fechou 2017 com um resultado líquido ajustado de 602 milhões de euros, um aumento de 25% face aos 483 milhões alcançados no período homólogo de 2016, anunciou esta terça-feira a petrolífera, em comunicado publicado pela CMVM.



Em comunicado ao mercado, a Galp Energia atribui este acréscimo de 120 milhões de euros do resultado líquido ao "aumento da produção de petróleo e de gás natural no Brasil, aliado à boa performance das atividades de 'downstream' [distribuição e comercialização] nos principais mercados em que a Galp atua".



A produção média anual de petróleo e gás cresceu 38% para 93,4 mil barris por dia, impulsionada pela produção de petróleo e de gás nos grandes reservatórios do pré-sal brasileiro, tendo no último trimestre de 2017 ultrapassado a barreira dos 100 mil barris por dia.



Aumento de dividendos em 10%

O Conselho de Administração da Galp Energia vai propor um aumento do dividendo em 10%, para 55 cêntimos por ação, ajustando assim a retribuição aos acionistas em função das perspetivas financeiras, anunciou esta segunda-feira a petrolífera.



No comunicado enviado ao mercado, a Galp Energia explica que este valor "constituirá a referência para os próximos anos", ficando a sua evolução "dependente da geração de caixa e da identificação de oportunidades criadoras de valor, mantendo o compromisso de disciplina financeira, traduzido num rácio de dívida sobre EBITDA inferior a 2x".



No exercício de 2016, a Galp pagou um dividendo de 50 cêntimos por ação, referindo então que este valor se deveria manter inalterado nos exercícios seguintes, mas a melhoria das perspetivas financeiras para 2018 levou a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva a rever o montante relativo a 2017.