Lucros da Repsol aumentam 65% para 1.056 milhões de euros

Melhoria de eficiência da petrolífera espanhola explica crescimento.

Por Lusa | 07:58

A multinacional espanhola Repsol teve um lucro de 1.056 milhões de euros durante o primeiro semestre de 2017, um aumento de 65% em relação a um ano antes, explicado pelo aumento da eficácia da operação, apesar dos preços baixos do crude.



Numa informação enviada à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola a empresa energética comunica que o benefício líquido ajustado aumentou 23% e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) 29%.



A Repsol explica que estes resultados refletem "a robustez dos negócios da empresa, assim como o sucesso dos programas de eficiência implementados antes da situação atual de preços baixos do crude".



A produção média de hidrocarbonetos nos primeiros seis meses do ano foi de 684.900 barris equivalentes de petróleo por dia e o resultado na área de exploração e produção (Upstream) foi de 339 milhões de euros, num período em que se realizaram descobertas importantes de matéria-prima nos Estados Unidos e Trindade e Tobago.



Na área da refinação, química, marketing, lubrificantes, comércio (Downstream) a empresa lucrou 929 milhões de euros.