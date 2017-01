Lucros do Grupo BPI aumentam quase 33% em 2016

O Grupo BPI obteve lucros de 313,2 milhões de euros em 2016, mais 32,5% do que em 2015, divulgou hoje a instituição liderada por Fernando Ulrich.

Para estes resultados contribuiu a atividade internacional com 166,3 milhões de euros, mais 16% face ao ano anterior, o que se deve sobretudo à operação angolana, onde o BPI tinha em 2016 a maioria do capital do Banco de Fomento de Angola (BFA).

Entretanto, já em janeiro, a participação do BPI no BFA foi reduzida para 48,1%, tendo a Unitel agora a maioria do banco.



Já a atividade em Portugal deu um lucro líquido ao BPI de 147 milhões o ano passado, um aumento de 58% em termos homólogos.



O banco divulgou ainda hoje que o ROE (Return on Equity), que avalia a rentabilidade dos capitais próprios, foi de 13,4% em 2016.

