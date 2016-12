Mais de um milhão poupa na sobretaxa

Até este ano, aplicava-se uma sobretaxa de 3,5 por cento a quem auferia mais do que o salário mínimo nacional, um corte de rendimento introduzido por Vítor Gaspar em 2012. Numa primeira fase, já este ano, o Executivo liderado por António Costa acabou com a sobretaxa aplicada ao primeiro escalão de rendimento.



Assim, um contribuinte com um dependente a cargo e rendimentos de dois mil euros mensais passa a pagar 131,74 euros por ano de sobretaxa, poupando 143,34 euros, de acordo com contas da consultora Deloitte.Até este ano, aplicava-se uma sobretaxa de 3,5 por cento a quem auferia mais do que o salário mínimo nacional, um corte de rendimento introduzido por Vítor Gaspar em 2012. Numa primeira fase, já este ano, o Executivo liderado por António Costa acabou com a sobretaxa aplicada ao primeiro escalão de rendimento.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Mais de um milhão de trabalhadores com rendimentos entre os sete mil e os 20 mil euros vão deixar de pagar a sobretaxa de IRS já a partir de janeiro, três meses antes do previsto. A eliminação da sobretaxa para os contribuintes dos dois primeiros escalões de rendimento foi publicada ontem em Diário da República.O despacho do ministro das Finanças, Mário Centeno, determina que, "a partir de 1 de janeiro de 2017, não se proceda à retenção na fonte da sobretaxa de IRS aos 1º e 2º escalões" de rendimento.Um contribuinte do segundo escalão, solteiro, com rendimento anual de 14 mil euros, poupa 6,19 euros a partir de janeiro devido à eliminação da sobretaxa. Já os contribuintes dos restantes escalões vão continuar a pagar a sobretaxa – 0,88% (no terceiro escalão), 2,75% (no quarto) e 3,21% (no quinto) –, o que se traduz, ainda assim, em poupanças face ao valor da sobretaxa aplicada em 2016.