Manuel Pinho recebeu mais de 315 mil euros do saco azul do GES

Ministro da Economia de Sócrates já tinha recebido cerca de 45 mil euros.

00:01

O antigo ministro da Economia, Manuel Pinho, recebeu a quantia de 315.062 euros do saco azul do Grupo Espírito Santo (GES), segundo avança o jornal Observador.

Manuel Pinho recebeu as transferências entre o dia 21 de fevereiro de 2013 e 11 de abril de 2014, a partir das contas abertas pela Enterprises Management Services, novo nome assumido pela ES Enterprises a partir de 2007.

O antigo ministro do Governo de José Sócrates, tinha também uma conta bancária naquela instituição de crédito suíça do GES desde que tinha sido administrador do BES onde recebeu fundos do 'saco azul'.

De recordar que o Correio da Manhã tinha já apurado que Manuel Pinho recebeu 45.891 euros da ES Enterprises, em 2009, ano em que saiu do governo e voltou ao GES.