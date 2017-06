Marcelo promulga diplomas sobre recuperação de empresas e dinamiza mercado de capitais

Este diploma determina que "os empregadores, ao participar acidentes de trabalho aos seguradores, devem utilizar um novo modelo informático uniforme aprovado para o efeito, o que vem tornar mais eficiente o processo de produção de informação estatística sobre acidentes de trabalho, diminuindo custos e melhorando o tratamento dos dados".



Na altura, o Governo tinha referido que "a informação estatística sobre acidentes de trabalho, cuja publicação anual é obrigatória segundo o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, é usada para estudos, conceção de programas e desenho de medidas preventivas".



O Presidente da República promulgou esta quarta-feira vários diplomas, entre os quais o que altera o código das sociedades e o código da insolvência e da recuperação de empresas e outro que cria medidas que dinamizam o mercado de capitais.Em comunicado, divulgado na página eletrónica da presidência, informa-se que Marcelo Rebelo de Sousa promulgou ainda o diploma que cria medidas de dinamização do mercado de capitais, com vista à diversificação das fontes de financiamento das empresas, bem como o que implementa a medida 'Simplex +' para os licenciamentos turísticos mais simples, alterando o regime jurídico dos empreendimentos turísticos.Promulgou ainda os diplomas que alteram o regime da certificação por via eletrónica de micro, pequena e média empresa e introduz na ordem jurídica portuguesa os conceitos de "empresa de média capitalização" e de "empresa de pequena média capitalização", bem como a lei que regula a recolha, publicação e divulgação da informação estatística sobre acidentes de trabalho.