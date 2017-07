Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maria Celeste Hagatong é a nova presidente do concelho de administração da COSEC

Dirigente sucede a Miguel Gomes da Costa no cargo.

A seguradora COSEC anunciou hoje que Maria Celeste Hagatong será a sua nova presidente do conselho de administração sucedendo o cargo a Miguel Gomes da Costa.



De acordo com a informação enviada pela COSEC, Maria Celeste Hagatong começou a sua carreira profissional no Ministério das Finanças, tendo posteriormente iniciado funções no BPI, onde esteve 33 anos.



No BPI, desenvolveu atividade no Banco de Investimento e desde 2002 como membro do Conselho Executivo do Banco, sendo responsável pelo Corporate Banking e Project Finance.



Durante os últimos 10 anos foi membro não executivo do Conselho de Administração da COSEC, em representação do BPI.



No BPI foi responsável pelo lançamento e dinamização da venda de seguro de créditos da COSEC, na rede da Banca de Empresas, projeto "muito relevante" para a afirmação da seguradora especialista nos ramos do seguro de créditos e caução no mercado português, refere.