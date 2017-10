Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Moody's melhora 'rating' do crédito do Novo Banco

Moody's melhorou o perfil intrínseco de risco de crédito ('Baseline Credit Assessment') do Novo Banco de 'ca' para 'caa2'.

Por Lusa | 18:55

A agência de notação financeira Moody's melhorou esta sexta-feira o 'rating' de crédito do Novo Banco e colocou a dívida sénior da instituição financeira com perspetiva positiva, depois de concluir com sucesso operação de compra de dívida própria.



Numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Novo Banco informa que a decisão de rating é tomada na sequência do resultado "do exercício de gestão de passivos sobre as obrigações sénior do banco", da passada quarta-feira.



Nesse sentido, a Moody's melhorou o perfil intrínseco de risco de crédito ('Baseline Credit Assessment') do Novo Banco de 'ca' para 'caa2' enquanto a perspetiva para os 'ratings' da dívida sénior de longo prazo foi alterada de 'sob revisão' para 'positiva'.



A agência norte-americana confirmou também o 'rating' da dívida sénior de longo prazo em 'Caa2' e confirmou a avaliação do risco de contraparte a longo prazo ('Counterparty Risk Assessment' (CRA)) de longo prazo em 'B3(cr)'.



O 'rating' de depósitos de longo prazo do Novo Banco de 'Caa1' mantém-se em 'review for downgrade', ou seja, pode ser revisto em baixa.



A 4 de outubro de 2017 o Novo Banco anunciou o resultado do exercício de gestão de passivos sobre a dívida sénior: o banco cumpriu o objetivo de aumentar o capital no valor de 500 milhões de euros.



A ação de rating também reflete a conclusão da aquisição pela empresa de 'private equity' Lone Star de 75% do capital do Novo Banco, que ainda está sujeita à autorização formal da Comissão Europeia.