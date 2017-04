BE considera "um erro" decisão de entregar Novo Banco à Lone Star

A coordenadora do Bloco de Esquerda considerou este sábado "um erro" a decisão de entregar o Novo Banco à Lone Star, tendo referido que este é um "fundo abutre" que pode vir a aumentar muito as perdas públicas.

Em declarações aos jornalistas em Foros do Arrão, Ponte de Sor, à margem de um almoço de apresentação dos candidatos autárquicos às câmaras de Alter do Chão, Portalegre e Ponte de Sor, Catarina Martins disse que a Lone Star "não vai pagar nada pelo Novo Banco, os contribuintes não vão receber nada do que já perderam com o Novo Banco e a resolução do BES [Banco Espírito Santo] e o Estado assume obrigações para o futuro (...) onde os contribuintes podem vir ainda a perder mais. É um erro".

A norte-americana Lone Star vai realizar injeções de capital no Novo Banco no montante total de 1.000 milhões de euros, dos quais 750 milhões de euros logo no fecho da operação e 250 milhões de euros até 2020, foi anunciado na sexta-feira.



"Acontece que o Governo não tem nenhum poder na sua gestão", disse Catarina Martins, tendo referido que, "pegar num banco, não mandar nele e entregá-lo a um fundo abutre é um erro", para o qual o BE "avisou o Governo".



A coordenadora do BE lembrou que o partido defendeu "outra solução que quebrasse o ciclo de limpar bancos privados com dinheiros públicos para voltar a entregar a privados", tendo referido que o BE esteve "disponível desde o primeiro momento para a decisão da nacionalização".









Perante cerca de uma centena de pessoas, a coordenadora do BE apresentou três candidaturas autárquicas no distrito de Portalegre, sendo José Carita Monteiro, bancário aposentado, 65 anos, cabeça de lista à Câmara Municipal de Alter do Chão; Rui Cunha, fotógrafo profissional, é o candidato independente à Câmara de Portalegre; e António Ricardo, 65 anos, técnico de realojamento social aposentado, cabeça de lista à Câmara Municipal de Ponte de Sôr.



O Novo Banco foi criado como banco de transição na sequência da resolução do Banco Espírito Santo (BES) em agosto de 2014.



