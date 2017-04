BE critica "venda a preço zero" do Novo Banco

O Bloco de Esquerda classificou hoje o negócio do Novo Banco como "uma venda a preço zero" e vaticinou que, dentro de alguns anos, o Estado será chamado a pagar os custos.



Em declarações aos jornalistas, a deputada Mariana Mortágua desafiou o Governo a debater esta operação no parlamento, dizendo que, se tal não acontecer, o BE avaliará de que forma poderá trazer o tema à Assembleia da República para propor a nacionalização do Novo Banco como a sua alternativa "entre a liquidação e uma má venda".



"Temos de ser muito claros, o que está em causa é uma venda a preço zero: o banco vai ser dado a um fundo americano. O fundo americano vai injetar dinheiro no seu próprio banco, vai-se pagar a si mesmo, e no meio deste processo o Estado assume futuras perdas no banco que vão até 4 mil milhões de euros", criticou Mariana Mortágua.





Para a deputada do BE, a decisão do Governo "até pode parecer a mais correta no curto prazo, mas o que vai fazer é empurrar os problemas com a barriga para o futuro, para outro Governo, para os contribuintes, daqui a quatro, daqui a cinco, daqui a seis anos".Questionada se o primeiro-ministro está a faltar à verdade quando diz que a solução não terá impacto nas contas públicas, Mariana Mortágua respondeu que António Costa "quando diz que não há impacto nas contas públicas agora está a ser correto, não haverá impacto este ano"."Mas a partir do momento em que há um empréstimo ou uma garantia de perdas até quase 4 mil milhões de euros isso quer dizer que o Estado está a garantir uma dívida (...) Na verdade, é uma garantia do Estado de 4 mil ME ao fundo de resolução", afirmou, dizendo que este fundo tem sido "uma forma encapotada e indireta de o Estado ir financiar o sistema bancário e os bancos que vão falindo"."O BE não aceita esta solução, não achamos que ela seja inevitável, sempre dissemos que se a solução fosse entre a liquidação e uma má venda não nos oporíamos a uma venda porque não queremos a liquidação. Mas não aceitamos a chantagem de que esta é a única solução", defendeu a deputada.Para Mariana Mortágua, o Governo terá de explicar porque é que nacionalização seria uma solução mais cara: "Se a Lone Star injeta mil milhões de euros no fundo e tudo o resto é pago pelo Estado, é difícil perceber como é que nacionalização custaria 5 mil milhões"."Nunca quisemos dourar a pílula, a nacionalização implica injeção de dinheiros públicos mas ela vai acontecer de qualquer maneira", criticou.A deputada do BE contestou ainda que seja o fundo de resolução a gerir os "ativos maus", dizendo que essa tarefa caberá à Lone Star.Questionada se este negócio põe em causa o apoio do BE ao Governo, Mariana Mortágua lembrou que esse apoio está enquadrado num acordo escrito."Esta matéria não é matéria desse acordo escrito, reivindicamos o direito de ter uma opinião diferente do governo e de manifestá-la na Assembleia da República que é onde achamos que deve acontecer", disse.Sobre a forma como este tema poderá ser debatido no parlamento -- uma recomendação do BE ou um debate de urgência -, Mariana Mortágua disse ser necessário analisar primeiro os mecanismos legais da venda."Queremos ter a hipótese de propor a nacionalização e usaremos os mecanismos legais e regimentais ao nosso dispor para o fazer, para apresentar a nossa proposta, discuti-la e levá-la a votação", afirmou.O primeiro-ministro afirmou hoje que a venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star não terá impacto direto ou indireto nas contas públicas, nem novos encargos para os contribuintes, constituindo "uma solução equilibrada".António Costa admitiu que foi estudada a hipótese de o Novo Banco ser nacionalizado, mas advogou que essa opção, a ser implementada, implicaria encargos para os contribuintes de até 4,7 mil milhões de eur