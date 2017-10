Contrato de venda do Novo Banco à Lone Star assinado em Lisboa

Concretizou-se esta quarta-feira a alienação do banco a privados, três anos depois da resolução do BES.

O contrato de venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star foi esta quarta-feira assinado, em Lisboa, concretizando assim a alienação do banco a privados três anos depois da resolução do BES.



O contrato de venda de 75% do Novo Banco à Lone Star foi assinado pelo representante do Fundo de Resolução (até agora único acionista do Novo Banco), Máximo dos Santos, o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e o diretor-geral da Lone Star, Donald Quintin.



O Novo Banco deixa, hoje, de ser um banco de transição. Este banco foi criado em agosto de 2014, no âmbito da resolução do Banco Espírito Santo (BES).



O Fundo de Resolução mantém uma participação de 25% no Novo Banco.



"Vamos trabalhar para assegurar que Novo Banco fica mais forte"

A nova dona do Novo Banco, a Lone Star, garantiu hoje através do seu diretor-geral para a Europa, Donald Quintin, estar empenhada em tornar a instituição "mais forte" e "mais estável".



"Com a conclusão do processo de aquisição, vamos trabalhar afincadamente em conjunto com os colaboradores do banco para assegurar que o Novo Banco fica mais forte, mais estável, mantendo-se um forte pilar do setor bancário português, com o capital, os recursos e a experiência necessários para atingir este objetivo", assinalou o responsável.



Donald Quintin falava durante a cerimónia de assinatura do contrato de compra e venda do Novo Banco com o Fundo de Resolução (que deixa de ter 100% do capital para ficar com uma fatia de 25%) e com o Banco de Portugal, manifestando a "satisfação" da Lone Star com o fecho da operação.



"Após dois anos de trabalho com as autoridades portuguesas, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, conseguimos assegurar as condições necessárias para finalizar a aquisição de uma posição de 75% no capital do Novo Banco", vincou.



Lone Star injeta já 750 ME e os restantes 250 ME até dezembro

A Lone Star vai injetar no imediato 750 milhões de euros no Novo Banco e os restantes 250 milhões de euros vão ser aplicados ainda este ano, uma alteração face ao prazo de três anos inicialmente acordado com as autoridades.



"Conclui-se a operação de venda do Novo Banco à Lone Star com injeção de capital de 750 milhões de euros e, até final do corrente ano, nova entrada de 250 milhões de euros, o que significa a entrada de mil milhões de euros", anunciou hoje o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa.



O responsável falava durante a cerimónia de assinatura do contrato de compra e venda do Novo Banco, que decorreu na sede do Banco de Portugal, em Lisboa.



Também o diretor-geral da Lone Star Europe, Donald Quintin, assinalou o novo calendário do negócio, que passa já pela entrada de 750 milhões de euros em dinheiro através de um aumento de capital e que contempla mais 250 milhões de euros até dezembro, possibilitando ao fundo norte-americano ficar a deter 75% do capital do Novo Banco, com os restantes 25% a permanecerem nas mãos do Fundo de Resolução.