Défice orçamental desce 393,8 milhões de euros em novembro e fica nos 4.335,8

O défice das Administrações Públicas atingiu 4.335,8 milhões de euros até novembro em contas públicas, a ótica de caixa, menos 393,8 milhões de euros ao registado em igual período de 2015, divulgou hoje a DGO.

De acordo com a síntese de execução orçamental até novembro divulgada hoje pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), o défice orçamental melhorou 393,8 milhões de euros nos 11 meses deste ano face ao mesmo período de 2015, diminuindo de 4.729,6 milhões de euros para 4.335,8 milhões de euros.

"Esta evolução resultou de um crescimento da receita (1,9%) superior ao da despesa (1,3%), tendo o saldo primário sido excedentário em 3.645,7 milhões de euros, superior em 713 milhões de euros ao registado no período homólogo", destaca a entidade liderada por Manuela Proença.



Estado arrecada mais 516,4 ME em impostos até novembro face homólogo

O Estado arrecadou mais de 35.700 milhões de euros em impostos até novembro, um aumento de 516,4 milhões de euros face ao mesmo período de 2015, resultado do aumento da receita com impostos indiretos, segundo a DGO.



De acordo com a síntese da execução orçamental até novembro divulgada hoje pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), o Estado cobrou 35.787 milhões de euros em impostos nos 11 meses deste ano, um aumento de 516,4 milhões de euros (+1,5%) face ao período homólogo.









Por sua vez, a receita com impostos diretos caiu 5,9%, com o Imposto sobre o Rendimento de pessoas Coletivas (IRC) a descer 9,7% (411 milhões de euros) e o Imposto sobre o Rendimento de pessoas Singulares (IRS) a diminuir 4,7% (532,7 milhões de euros).



A DGO explica este aumento com o "desempenho favorável da receita dos impostos indiretos", que subiram 1.459,9 milhões de euros (7,6%), impulsionados sobretudo pelo crescimento da receita com os impostos sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), do Tabaco (IT), sobre o Valor Acrescentado (IVA) e sobre Veículos (ISV).Por sua vez, a receita com impostos diretos caiu 5,9%, com o Imposto sobre o Rendimento de pessoas Coletivas (IRC) a descer 9,7% (411 milhões de euros) e o Imposto sobre o Rendimento de pessoas Singulares (IRS) a diminuir 4,7% (532,7 milhões de euros).

