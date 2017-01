'Perdão fiscal' contribuiu "significativamente" para o aumento da receita fiscal

O Estado arrecadou mais de 40 mil milhões de euros em impostos no ano passado, um desempenho que conta com "o efeito significativo" do 'perdão fiscal" mas que ficou mais de 700 milhões abaixo do objetivo do Governo.

De acordo com a síntese da execução orçamental de 2016, divulgada hoje pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), a receita fiscal líquida do Estado aumentou 1.375,4 milhões de euros até dezembro, um aumento de 3,5% face ao ano anterior, totalizando os 40.224,9 milhões de euros.

No entanto, a arrecadação da receita com impostos ficou aquém da última projeção do Governo, que foi apresentada em outubro do ano passado aquando do orçamento deste ano. Nesta altura, o Ministério das Finanças apontava para uma receita fiscal de 40.953,8 milhões de euros e acabou por arrecadar menos 728,9 milhões do que o antecipado.



Ainda assim, a execução da receita fiscal em 2016 atingiu "98,2% do objetivo de receita para o conjunto do ano", refere a DGO.

