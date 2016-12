Ministro das Finanças diz que défice de 2,5% é "uma boa notícia"

O ministro das Finanças, Mário Centeno, congratulou-se esta sexta-feira com o défice que se fixou em 2,5% do PIB até setembro, considerando "uma boa notícia", que permite garantir que o país sairá do procedimento de défice excessivo.



"É uma boa notícia para a economia portuguesa", salientou o governante, numa declaração aos jornalistas, depois da divulgação pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) do défice orçamental das administrações públicas, que se fixou em 3.405,6 milhões de euros até setembro, ou seja, 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB).



Em declarações aos jornalistas, no Ministério das Finanças, Mário Centeno disse que os dados garantem o cumprimento dos compromissos para que o país saia do procedimento de défice excessivo, realçando que "cai assim mais um mito sobre a política orçamental deste Governo".









O INE explica que esta melhoria do saldo foi determinada por um aumento da receita total em 0,8%, mas também por uma diminuição da despesa em 1,1%.



A meta do Governo para a totalidade do ano é de 2,4% do PIB, e a meta fixada por Bruxelas é de 2,5% do PIB.



