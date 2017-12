Direção-Geral do Orçamento divulga execução orçamental até novembro

Governo estima que o défice fique, este ano, abaixo de 1,4% do PIB.

A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga esta quarta-feira a síntese da execução orçamental em contas públicas até novembro, sendo que o Governo estima que o défice fique, este ano, abaixo de 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB), em contabilidade nacional.



Até outubro, o défice orçamental das administrações públicas foi de 1.838,5 milhões de euros, "uma melhoria de 2.664,3 milhões de euros" face ao mesmo período do ano passado (4.502,8 milhões de euros), devido a um "aumento da receita de 4,2%" e à "estabilização da despesa".



Segundo a DGO, o saldo primário (que exclui os encargos com a dívida pública) foi excedentário em 5.762,4 milhões de euros, 2.764,6 milhões de euros acima do verificado em igual período do ano anterior e a estagnação da despesa resultou "do diferente perfil de pagamento do subsídio de Natal em 2017, corrigido esse efeito cresceria 1,7% até outubro".



O Estado arrecadou 34.180,1 milhões de euros em impostos até outubro, mais quase 1.845 milhões de euros (ou 5,7%) do que no mesmo período de 2016, "consolidando a trajetória verificada nos últimos meses".



De acordo com a DGO, a receita fiscal evidencia um crescimento que excede o previsto no OE2017 (3%), refletindo, maioritariamente, a aceleração da atividade económica a um ritmo superior ao esperado, ainda que o relatório do OE2018 tenha revisto em alta a estimativa do crescimento da receita fiscal para 4,8%.



Para este desempenho contribuíram tanto os impostos diretos, que subiram 5,4%, como as receitas dos impostos indiretos, que aumentaram 5,9% entre janeiro e outubro.



Os números divulgados pela DGO são apresentados em contabilidade pública, ou seja, têm em conta o registo da entrada e saída de fluxos de caixa, e a meta do défice fixada é apurada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em contas nacionais, a ótica dos compromissos, que é a que conta para Bruxelas.



Em 2016, o défice orçamental em contas nacionais ficou nos 2% do Produto Interno Bruto (PIB) e, para este ano, a estimativa do Governo, que foi atualizada na proposta de OE2018, aponta para uma redução do défice para os 1,4% do PIB até dezembro.



Até setembro, o défice das administrações públicas foi de 0,3%, abaixo dos 2,8% registados no período homólogo, e inferior à meta do final do ano, sendo que o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro das Finanças, Mário Centeno, já garantiram que o valor será inferior a 1,3% do PIB.