Algumas medidas sobre incêndios terão "impacto adicional"

Centeno está esta quarta-feira na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa sobre a proposta do Orçamento do Estado.

Por Lusa | 10:56

O ministro das Finanças garantiu esta quarta-feira que o orçamento para 2018 terá em conta as medidas aprovadas pelo Governo relativamente aos incêndios, acrescentando que "algumas terão um impacto adicional", mas que outras "não implicam um aumento do défice".



Mário Centeno, que está esta quarta-feira a ser ouvido na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), referiu-se à "imperiosa necessidade de incluir no OE2018 as medidas de apoio à recuperação económica e social", mas também as "medidas de prevenção e combate aos incêndios" aprovadas no Conselho de Ministros extraordinário de sábado passado.



O governante esclareceu que "muitas destas medidas já tinham uma expressão orçamental na proposta de lei", uma vez que já contemplavam os impactos do incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, em junho.



No entanto, admitiu que, depois dos incêndios de meados de outubro que afetaram a zona a norte do Tejo e em particular a zona Centro, "outras destas medidas deverão agora ser consideradas", acrescentando que "algumas terão um impacto orçamental adicional, enquanto outras não implicam um aumento do défice público", sendo financiadas via fundos europeus ou através de dotações extra orçamento do Estado.



Mário Centeno afirmou ainda que "a gestão rigorosa registada nos últimos anos" permite ao Governo implementar "estas medidas sem colocar em causa nenhum dos compromissos assumidos".



Já no início do discurso inicial no parlamento, o governante dirigiu uma palavra às populações afetadas pelos incêndios nos últimos meses em Portugal: "A estes devemos a solidariedade que as comunidades esperam de todos em momentos como estes", afirmou, garantindo que o OE2018 será "um instrumento de solidariedade nacional para dar resposta a um flagelo de enorme dimensão em termos humanos, sociais e económicos.