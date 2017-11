Governo admite rever portagens e criar incentivos fiscais para o Interior

Ministro diz que prioridade é "travar o declínio das últimas décadas".

Por Lusa | 11:29

O Governo admitiu esta quinta-feira mudar as portagens no interior do país e dar incentivos fiscais a quem quer viver e abrir empresas nessas regiões, afirmou o ministro Adjunto Pedro Siza Vieira.



Na sua estreia no parlamento, para apresentar o Orçamento do Estado de 2018 nas áreas que tutela, o ministro garantiu que o executivo "usará todos os instrumentos que tem ao seu dispor" na prioridade que é desenvolver o interior e travar o declínio das últimas décadas.



Pedro Siza Vieira assegurou que o Governo "não deixará de utilizar instrumentos" como "os incentivos fiscais", a "relocalização de serviços públicos" ou ainda a "revisão das portagens" nas estradas que ligam ao interior.



O ministro não quantificou nem deu mais pormenores sobre estas propostas.



O executivo vai também lançar um programa para tentar captar investimento estrangeiro para o interior do país, de forma a travar o declínio dessas regiões e atrair pessoas e empresas, afirmou Pedro Siza Vieira na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa.



Este 'dossier', em articulação com Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) vai ser tratado numa reunião do Governo com entidades locais, a 24 de novembro, em Santa Comba Dão, distrito de Viseu.