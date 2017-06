Palavras de Draghi agitaram mercados

Numa entrevista à CNBC, o vice-presidente do BCE, Vítor Constâncio, disse que "a reação dos mercados era difícil de compreender", sublinhando que as declarações de Draghi foram "totalmente" em linha com a política existente e que as "pressões inflacionistas permanecem subjugadas, mesmo com um crescimento económico que já devia estar a impulsionar os preços e os salários".Depois de a agência financeira Bloomberg e do jornal Financial Times terem citado responsáveis do BCE para esclarecer que a mensagem de Draghi pretendia trazer otimismo sobre a evolução da economia europeia e a necessidade de manter os estímulos, as bolsas diminuíram as perdas e o euro corrigiu os máximos.No mesmo dia, os académicos que participaram mostraram-se maioritariamente otimistas: David Autor, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), negou o 'robocalipse', ou seja, que a automatização sobre o emprego.Os dois professores concluíram que "ainda não há evidência forte que comprove" que o crescente automatismo esteja a erodir o emprego, mas admitiram que possa criar algumas desigualdades, em favor dos trabalhadores mais qualificados."O desafio não é a quantidade de postos de trabalho, mas a qualidade do emprego disponível para os trabalhadores com um nível de especialização baixo ou médio", defendeu David Autor.Na análise ao 'paper' de Autor e Salommons, o diretor do 'think-thank' Max Planck Institute for Innovation and Competition, Dietmar Harhoff, apresentou um quadro com as profissões mais protegidas face à automatização, como a área da saúde e da religião (com uma possibilidade de automação entre 0,3% e 0,8%), e as menos protegidas, como o trabalho na área do telemarketing, operador de caixa ou taxista (com possibilidades de automação entre 99% e 89%).Mais tarde, o economista-chefe da Google, Hal Varian, exemplificou que hoje existe um computador em qualquer transação", considerando que "o difícil é contratar", porque é "preciso cada vez mais formação especializada".Também Thomas Philippon, professor da Universidade de Nova Iorque, deixou uma mensagem mais otimista: na Europa, a falta de investimento é cíclica (ao contrário dos EUA, onde é estrutural) e acontece em seguimento da crise, devendo recuperar entretanto.O último dia do Fórum foi dedicado à estratégia a tomar neste momento positivo: a presidente do Conselho Francês de Análise Económica, Agnès Bénassy-Quéré, defendeu, em entrevista à agência Lusa, que este é o momento ideal para avançar com reformas estruturais; o diretor-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, Marco Buti, defendeu que as reformas estruturais devem ser apoiadas com "incentivos positivos", nomeadamente com o Orçamento da União Europeia.A encerrar a conferência, o governador do Banco Central de Inglaterra, Mark Carney, disse que, mesmo após o 'Brexit', "o objetivo principal da política monetária [do Banco de Inglaterra] continua a ser a limitação da inflação", embora tenha admitido alterações nas taxas de juro de referência no Reino Unido, que até agora se mantiveram inalteradas.O Fórum do BCE decorreu pela quarta vez em Sintra, replicando um modelo que a Reserva Federal (Fed) norte-americana realiza desde 1978 numa cidade do Kansas, Jackson Hole, que deu nome ao evento que a Fed promove anualmente.