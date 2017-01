Parvalorem tem 10 mil processos em tribunal

A Parvalorem tem mais de 10 mil processos em tribunal, a maior parte relativos a crédito em incumprimento, que ascende a 2.500 milhões de euros no total.



Segundo a informação disponibilizada pela empresa criada em 2010 para ficar com os empréstimos (sobretudo 'tóxicos') do ex-BPN, no final de 2015, a carteira de crédito ascendia a 3.160 milhões de euros, sendo que 80% são créditos cujos devedores estão em incumprimento, ou seja, 2.500 milhões de euros.



Já os restantes 20%, equivalente a 660 milhões de euros, são empréstimos que estão a ser pagos normalmente pelos clientes.









No entanto, o responsável explicou que nem todos os processos judiciais em curso decorrem da ação direta da empresa, uma vez que em muitos casos foram os próprios devedores em incumprimento que pediram o estatuto de Processo Especial de Revitalização (PER) ou em que foram apresentadas ações por terceiros, o que obriga a Parvalorem a reclamar de créditos.



Já no relatório do conselho fiscal da Parvalorem relativo a junho de 2016, disponível na sua página na Internet, são referidos os mesmos 10 mil processos legais em curso e é dito que "92% dos valores em dívida" estão "associados a processos judiciais". Refere ainda a Parvalorem que "62% da carteira não tem quaisquer garantias associadas".



