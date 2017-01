Passos acusa Costa de atingir metas com "plano B"

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, acusou o primeiro-ministro de ter atingido a meta do défice através de "um plano B", com António Costa classificar o discurso do líder da oposição como "mau perder".

"Espero que o resto do ano possa trazer uma correção do discurso que aqui nos fez, que não casa com a realidade, é uma ficção", acusou Passos Coelho, na sua intervenção inicial no primeiro debate quinzenal de 2017 no parlamento.

Depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter anunciado na abertura do debate que o défice de 2016 não será superior a 2,3%, Pedro Passos Coelho disse que este objetivo não foi cumprido através das políticas inicialmente previstas pelo executivo socialista.

