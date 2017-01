Passos Coelho manifesta-se contra políticas protecionistas

O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, alertou este sábado no Funchal para o perigo que representa o ensaio de políticas protecionistas no mundo, na Europa e também em Portugal e defendeu uma aposta na social-democracia.

"Estou convencido de que as nossas ideias [do PSD] podem trazer mais progresso, mais segurança, mais bem-estar aos portugueses do que aquelas que tenho visto em prática noutros países do mundo e que, de certa maneira, se começam a ensaiar também na Europa e há também quem queira ensaiar em Portugal", alertou.

Pedro Passos Coelho falava na abertura do XVI Congresso do PSD/Madeira, que decorre este fim-de-semana no Funchal e que vai reconduzir Miguel Albuquerque na liderança.



"Mais grave, às vezes, do que a pequenez do mercado interno é a pequenez das ideias que se instalam em certas cabeças", afirmou o presidente do PSD, lembrando que, ao longo dos séculos XIX e XX, as sociedades perderam bem-estar e liberdade sempre que os nacionalismos se exacerbaram e foram caucionadas políticas públicas mais protecionistas.



Pedro Passo Coelho vincou que o PSD não quer construir o futuro com essas ideias.









"Essa é a nossa visão do que Portugal pode representar no mundo, seja a olhar para a Europa, seja a olhar para o Atlântico e para o resto do mundo", reforçou.



"Não é a mudar as ideias que temos que devemos conversar com os eleitores e com os portugueses", disse, sublinhando a necessidade de reafirmar os valores e princípios social-democratas, de gente que "quer ser cosmopolita", bem como "olhar para o mundo com ambição" e fazer parte dele de "forma integrante" e não isolada."Essa é a nossa visão do que Portugal pode representar no mundo, seja a olhar para a Europa, seja a olhar para o Atlântico e para o resto do mundo", reforçou.

