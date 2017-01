Proposta do Governo vai "ao encontro daquilo que o PCP defende"

O deputado comunista Paulo Sá afirmou hoje que a proposta anunciada pelo Governo socialista de redução do Pagamento Especial por Conta (PEC) para estimular a economia vai "ao encontro daquilo que o PCP defende".

"Agora, esta proposta do Governo vem ao encontro daquilo que o PCP defende - uma redução ainda mais significativa do PEC. É uma proposta que merece o nosso acordo", afirmou o parlamentar comunista nos passos perdidos da Assembleia da República.

O primeiro-ministro, António Costa, apresentou antes, após a reunião do Conselho de Ministros, uma redução de 100 euros no PEC para todas as empresas a partir de março e até 01 de janeiro de 2019, bem como menos 12,5% do remanescente da coleta paga por cada uma.



O PEC é uma forma de entregar imposto sobre o rendimento ao Estado, previsto no Código do Imposto sobre Rendimentos Coletivos (IRC), com base no volume de negócios (1%) do período de tributação anterior, até agora com um limite mínimo de 850 euros.



"Apresentámos, ao longo dos anos, inúmeras propostas para a eliminação deste PEC. Elas foram rejeitadas, mas, entretanto, [a iniciativa] fez o seu caminho, e no último Orçamento do Estado, por proposta do PCP, o valor mínimo do PEC foi reduzido de 1.000 para 850 euros", continuou Paulo Sá.









"Iremos, naturalmente, olhar para os detalhes e temos, obviamente, em mente a necessidade de esta proposta poder abranger todo o universo das MPME e a preocupação também de que se possa acelerar a eliminação do PEC", disse.



A proposta de lei hoje aprovada pelo Conselho de Ministros "prevê que no dia 01 de janeiro de 2019 entre em vigor um novo regime simplificado, alargado a outras empresas, permitindo-lhes diminuir carga burocrática e ter uma fiscalização mais reduzida".



"Por proposta do PCP, no Orçamento do Estado para 2017, previa-se a redução gradual do PEC até 2019 e agora há uma perspetiva, da nossa parte, de que o processo possa ser acelerado e o PEC eliminado já em 2018", desejou ainda Paulo Sá.



