PIB da OCDE cresceu 0,5% no 3.º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da OCDE cresceu 0,5% no terceiro trimestre de 2016, mais uma décima do que em cada um dos trimestres precedentes e apesar da desaceleração do consumo privado, segundo dados esta terça-feira divulgados.



O consumo contribuiu com duas décimas para a progressão do PIB entre julho e setembro, contra cinco décimas nos três meses precedentes, precisou a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) num comunicado.



As exportações passaram a ter um impacto positivo, de uma décima, na atividade no terceiro trimestre, contra uma contribuição nula tanto no primeiro como no segundo trimestre.









A evolução foi menos favorável no Japão, cujo PIB cresceu 0,3%, contra 0,5% entre abril e junho, e em Itália (0,3%, contra 0,1% no segundo trimestre).



As duas grandes economias da zona euro cresceram 0,2% no terceiro trimestre, no caso da Alemanha contra um acréscimo de 0,4% no segundo trimestre e no de França contra um recuo de 0,1% entre abril e junho.



No conjunto dos países do G7, os maiores acréscimos da atividade entre julho e setembro de 2015 registaram-se nos Estados Unidos (0,9%, contra 0,4 no segundo trimestre), no Canadá (0,9% depois de uma contração de 0,3% no segundo trimestre) e no Reino Unido (0,6%, como no trimestre precedente).

