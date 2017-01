Portugal emite 3 mil milhões em dívida com taxa superior a 4%

Tendo em conta que o 'mid-swap' do euro a 10 anos está hoje nos 0,6813%, segundo a Bloomberg, o custo total da emissão deverá rondar os 4,2%, uma vez que àquela taxa de referência tem de se somar o 'spread' que o Estado português está a oferecer, de 360 pontos base.A taxa 'mid-swap' é usada como referência para calcular o prémio pago pelos compradores de obrigações em relação às taxas do mercado.Na terça-feira, a Bloomberg tinha já avançado que o Estado português estava a preparar uma emissão sindicada de dívida de longo prazo, com maturidade em 2027, a primeira deste ano.Para esta emissão, a instituição liderada por Cristina Casalinho mandatou seis bancos: o BBVA, o HSBC, o JP Morgan, o Morgan Stanley, o Novo Banco e o Société Générale.O IGCP inaugurou assim as emissões de dívida de longo prazo de 2017, ano em que o IGCP prevê arrecadar "um montante entre os 14 a 16 mil milhões de euros", através da emissão bruta de Obrigações do Tesouro, "combinando sindicatos e leilões, assegurando emissões mensais", conforme o programa de financiamento publicado na terça-feira.Esta emissão surge também na semana em que se espera que a Moody's olhe para a situação da economia portuguesa, podendo eventualmente proceder a alguma revisão da perspetiva do 'rating' atribuído a Portugal (normalmente o passo que antecede uma movimentação da nota atribuída).De acordo com o calendário indicativo para rever os 'ratings' dos países que acompanha, a Moody's irá analisar a economia portuguesa esta sexta-feira, sendo a primeira agência de notação financeira a fazê-lo este ano.Atualmente, a Moody's qualifica Portugal com uma nota de 'lixo' (ou não investimento), atribuindo-lhe um 'rating' de Ba1 com perspetiva estável.