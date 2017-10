Portugal já pagou 66% do empréstimo do FMI

Estado pagou hoje mil milhões de euros antecipadamente.

Por Lusa | 19:58

O Estado português pagou hoje antecipadamente 1.000 milhões de euros do empréstimo do Fundo Monetário Internacional (FMI) e reembolsará mais 2.000 milhões até afinal do ano, disse o Ministério das Finanças em comunicado.



"Com o pagamento de hoje, estão liquidados 66% do empréstimo do FMI, de 26.300 milhões de euros", lê-se no comunicado enviado pelo gabinete liderado por Mário Centeno, acrescentando que até final do ano serão reembolsados mais 2.000 milhões de euros.



O valor pago hoje antecipadamente e o que o Governo prevê reembolsar ainda até final do ano dizem respeito a parcelas do empréstimo do FMI que venciam em 2020.