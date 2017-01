Portugal tem 4.ª maior subida nos preços das casas no 3.º trimestre de 2016

As únicas descidas homólogas tiveram lugar em Chipre (-3,3%) e Itália (-0,9%).



O preço das habitações aumentou 3,5% na zona euro e 4,3% na União Europeia (UE) no terceiro trimestre de 2016, face ao mesmo período de 2015, com Portugal a registar a quarta maior subida, divulga o Eurostat.Face ao trimestre anterior, os preços das habitações aumentaram, entre julho e setembro de 2016, 1,3% na zona euro e 1,5% na UE.De acordo com o gabinete oficial de estatísticas da UE, as maiores subidas homólogas dos preços das casas registaram-se na Hungria (11,6%), na Letónia (10,6%), na Bulgária (8,8%) e em Portugal (7,6%).