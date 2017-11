Portugal tem maiores remessas de emigrantes da UE

Num total de 24.064 milhões de fluxos de emigrantes, país tem a maior 'fatia' (3.343).

Por Lusa | 11:47

Portugal, com um total de 3.343 milhões de euros, tem o maior saldo entre os Estados-membros da União Europeia (UE) de verbas provenientes de pessoas residentes fora do país, divulga o Eurostat.



Num total de 24.064 milhões de fluxos de emigrantes na UE, Portugal tem a maior 'fatia' (3.343), seguindo-se a Polónia (3.014), o Reino Unido (2.454) e a Roménia (2.449 mil milhões de euros), segundo dados de 2016.



Considerando remessas de emigrantes residente noutro Estado-membro, a Polónia passa para primeiro lugar (2.654 milhões de euros), a Roménia para segundo (2.141) e Portugal para terceiro (2.091 milhões de euros).



O gabinete de estatísticas da UE nota, por outro lado, que as verbas recebidas por Portugal dizem apenas respeito a remessas de trabalhadores expatriados.



Os imigrantes residentes em França são os que que mais remessas enviam em toda a UE (9.986 milhões de euros), seguindo-se os que estão no Reino Unido (7.086), em Espanha (6.765) e na Alemanha (4.214 milhões de euros).



Da UE, saíram 42.476 pessoas em 2016, sendo o saldo das entradas negativo.