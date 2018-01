Portugal vai a mercado emitir 1.750 milhões de euros

País vai realizar dois leilões de Bilhetes do Tesouro a seis meses e a um ano.

Por Lusa | 05:39

Portugal vai esta quarta-feira ao mercado para emitir até 1.750 milhões de euros, através de dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT) a seis meses e a um ano.



Num comunicado divulgado na semana passada, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) adianta que vai realizar no próximo dia 17 de janeiro pelas 10h30 horas dois leilões das linhas de Bilhetes do Tesouro com maturidades em 20 de julho de 2018 e 18 de janeiro de 2019, com um montante indicativo global de entre 1.500 milhões de euros e 1.750 milhões de euros.



Esta é a primeira ida ao mercado do ano para emitir dívida a curto prazo, sendo que, neste primeiro trimestre o IGCP conta realizar mais dois duplos leilões de Bilhetes do Tesouro, um em fevereiro e outro em março, procurando arrecadar mais 2.750 milhões de euros.



Nos últimos leilões comparáveis, que ocorreram em 15 de novembro, o IGCP conseguiu colocar 400 milhões de euros a seis meses a uma taxa de juro de -0,40% e 1.100 milhões de euros a um ano a uma taxa de juro -0,349%



No longo prazo, o IGCP conta emitir, durante o ano 2018, um montante de 15.000 milhões de euros através da emissão bruta de Obrigações do Tesouro (OT), combinando sindicatos e leilões, assegurando emissões mensais.



A primeira emissão sindicada do ano ocorreu na passada quarta-feira e Portugal conseguiu arrecadar 4.000 milhões de euros a 10 anos a uma taxa de 2,05%.



O montante das necessidades de financiamento líquidas do Estado no ano de 2018 deverá situar-se em cerca de 10.900 milhões de euros, segundo o IGCP.