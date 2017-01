Portugal vai realizar emissão de dívida a 10 anos

O Estado português vai realizar uma emissão sindicada de dívida de longo prazo, com maturidade em 2027, a primeira deste ano, segundo está a avançar a agência Bloomberg.



De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, o IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública mandatou seis bancos para realizarem esta operação: o BBVA, o HSBC, o JP Morgan, o Morgan Stanley, o Novo Banco e o Société Generale.



"Espera-se que a transação sindicada seja lançada e que o preço seja estabelecido num futuro próximo, ficando sujeita às condições de mercado", escreve a Bloomberg, que cita fonte próxima do processo, que pediu para não ser identificada.





A instituição liderada por Cristina Casalinho inaugura assim as emissões de dívida de longo prazo de 2017, ano em que o IGCP prevê arrecadar "um montante entre os 14 a 16 mil milhões de euros" através da emissão bruta de Obrigações do Tesouro, "combinando sindicatos e leilões, assegurando emissões mensais", conforme o programa de financiamento hoje publicado.Esta emissão surge também na semana em que se espera que a Moody's olhe para a situação da economia portuguesa, podendo eventualmente proceder a alguma revisão da perspetiva do 'rating' atribuído a Portugal (normalmente, o passo que antecede uma movimentação do 'rating').De acordo com o seu calendário indicativo para rever os 'ratings' dos países que acompanha, a Moody's irá analisar a economia portuguesa esta sexta-feira, sendo a primeira agência de notação financeira a fazê-lo este ano.Atualmente, a Moody's qualifica Portugal com uma nota de 'lixo' (ou não investimento), atribuindo-lhe um 'rating' de Ba1 com perspetiva estável.