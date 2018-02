Presidente da Partex diz que não vai investir mais em Portugal

Empresa não vai contestar rescisão dos contratos com o Governo para exploração e prospeção de petróleo.

O presidente da Partex afirmou numa entrevista publicada esta quarta-feira que a empresa decidiu deixar de investir em Portugal e que não vai contestar a rescisão dos contratos com o Governo para exploração e prospeção de petróleo.



Em entrevista ao jornal Público, António Costa e Silva adiantou que relativamente ao Algarve, a Partex decidiu "não contestar a rescisão do contrato".



"Nós, pura e simplesmente, decidimos não investir mais em Portugal, não vale a pena. Apostámos no projeto do Algarve porque existia um Governo em que o ministro Álvaro Santos Pereira, que foi muito criticado, tinha a preocupação de desenvolver os recursos naturais e percebeu que o país precisava de uma onda de reindustrialização e que isso criaria riqueza e emprego", disse.



E justificou: "quando mudou o Governo, passámos para o ciclo oposto, que é governar em função do que dizem os autarcas e a opinião pública, sem haver uma visão clara da importância que o projeto Algarve poderia ter", disse.



Segundo o responsável, o projeto [do Algarve] era "plausível e executável", tendo sido feitas campanhas sísmicas. Adianta também que fechou os projetos em Peniche e no Alentejo.



No entender do presidente da Partex, "uma política que hostiliza as empresas e o lucro não cria condições amigas do investimento e do desenvolvimento do país".



Na entrevista ao Público, António Costa e Silva disse também que a Partex vai entrar "num novo ciclo" com a venda ao grupo chinês CEFC, que quer "investir e transformá-la numa plataforma global", orientada para o Médio oriente, Ásia Central e países de língua portuguesa.



Segundo escreve o jornal, o negócio ainda não está fechado, mas o presidente da Partex está confiante que é só uma questão de tempo.



"A negociação, complexa, está a decorrer. Nesta altura estão-se a discutir os termos do acordo. Acho que há uma grande probabilidade de se concretizar. Depois, após o acordo, tem de haver a notificação a todas as companhias operadoras onde estamos, e há algumas concessões em que é necessário consultar também os parceiros por causa dos direitos de preferência", disse.



António Costa e Silva, que se tem reunido com o novo acionista, salienta na entrevista que os "recursos humanos são uma das condições cruciais do contrato".



De acordo com o presidente da Partex, o novo investidor quer a "equipa, as valências, o know-how, a tecnologia".



Questionado sobre se "vê a Partex a apostar novamente nas energias renováveis, Costa e Silva salienta que a empresa tem "muitos contactos pelo mundo".



A Fundação Calouste Gulbenkian detém 100% do capital da Partex, empresa que é liderada por António Costa Silva.



A Partex foi fundada em 1938, por Calouste Gulbenkian, que até então "tinha sido o grande promotor da criação da Iraq Petroleum Company, uma empresa que reuniu os interesses das empresas que hoje se chamam BP, Shell, Total, Exxon Mobil, e onde ficou com 5%, passando a ser conhecido como o "Mister Five Per Cent".



Foi a Iraq Petroleum Company que iniciou toda a atividade da indústria petrolífera no Médio Oriente, juntando como parceiros o Iraque, Qatar, Abu Dhabi e Omã.



Calouste Gulbenkian entrou na Iraq Petroleum Company em nome individual, mas depois criou a empresa Participations and Explorations, daí o nome Partex, que assinou em 1939 a primeira concessão com Abu Dhabi.



Com a nacionalização de 60% da concessão em 1971, surgiu a empresa nacional ADNOC em Abu Dhabi, diminuindo a participação de todos os acionistas, o que no caso da Partex representou uma redução de 5% para 2%.



Entretanto, a Fundação Calouste Gulbenkian recebeu uma oferta de compra para a Partex, encontrando-se em processo de negociações com o grupo interessado.