Presidente da TAP considera retirada do pré-aviso de greve "um voto de confiança"

Paralisação estava agendada para os dias 9,10 e 11 de fevereiro.

Por Lusa | 18:43

O novo presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves, mostrou-se hoje satisfeito com a retirada do pré-aviso de greve dos tripulantes de cabine, que considerou "um voto de confiança".



O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) retirou o pré-aviso de greve dos tripulantes de cabine da TAP, na sequência de um protocolo celebrado com a transportadora aérea nacional.



Num e-mail enviado aos trabalhadores, ao qual a Lusa teve acesso, Antonoaldo Neves afirma que "foi com grande satisfação" que recebeu a notícia da desconvocação da greve por parte do SNPVAC.



"A TAP pode assim cumprir com todos aqueles que confiaram na companhia para fazerem as suas viagens e preservar a sua, nossa, imagem, contribuindo para fortalecer o futuro de todos nós", afirma o presidente executivo da companhia.



"Quero, portanto, reconhecer este gesto dos tripulantes de cabine como um voto de confiança, a mesma que deposito em todos vós", acrescenta Antonoaldo Neves.



O presidente executivo da TAP reiterou que acredita "profundamente no diálogo como força construtiva de entendimentos e de soluções que sejam melhores para todos".



O SNPVAC tinha decretado quatro pré-avisos de greve, a primeira das quais a ocorrer entre 09 e 11 de fevereiro.



Tinham sido apresentados ainda pré-avisos para uma paralisação a repetir mensalmente e mais duas greves parciais para operações de médio e longo curso a partir de 28 de março.



Fonte oficial do SNPVAC disse à Lusa ao início da tarde de hoje que a retirada do pré-aviso de greve "é um voto de confiança à nova administração" da TAP, cuja Comissão Executiva é liderada por Antonoaldo Neves desde quarta-feira.