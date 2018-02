Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prestação da casa mantém valor

Segundo dados da DECO.

08:36

Os clientes com crédito à habitação indexado às taxas Euribor deverão ficar a pagar, em fevereiro, quase o mesmo valor de prestação ao banco, segundo a DECO.



Um cliente com um empréstimo no valor de 150 mil euros a 30 anos, indexado à Euribor a seis meses, com um spread (margem de lucro do banco) de 1%, por exemplo, vai passar a pagar 463,81 euros a partir de fevereiro, menos 7 cêntimos face à última revisão, em agosto.