Previsão de crescimento para 2017 é "plausível" mas há riscos

O CFP considera que a previsão de crescimento de 1,8% em 2017 apresentada pelo Governo no Programa de Estabilidade 2017-2021 "afigura-se plausível", mas alerta que há riscos para a composição do crescimento nos anos seguintes.



No parecer ao Programa de Estabilidade 2017-2021 divulgado esta terça-feira, o Conselho de Finanças Públicas (CFP) afirma que "as previsões efetuadas para 2017 afiguram-se como prováveis, tendo em conta a informação disponível, podendo mesmo a previsão oficial para o consumo privado ser considerada prudente".



A instituição liderada por Teodora Cardoso diz mesmo que "a previsão para o crescimento do PIB real em 2017 apresentada no cenário em análise (1,8%) afigura-se plausível, quer face aos pressupostos assumidos para esse ano, quer face à conjuntura económica atual".

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito