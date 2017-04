Primeiras 55 mil liquidações do IRS concluídas até quinta

O ministro das Finanças, Mário Centeno, anunciou esta quarta-feira que até quinta-feira serão liquidadas 55 mil declarações de IRS Automático relativo, a rendimentos de 2016, em tempo "absolutamente recorde".



"Os primeiros resultados do IRS Automático estão a surtir efeito. Já houve hoje 5.000 declarações de IRS do ano de 2016 que foram liquidadas em tempo absolutamente recorde e amanhã [quinta-feira] serão liquidadas mais 50 mil declarações", disse o governante aos jornalistas no final de uma audição na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças.



Centeno destacou "o enorme impacto" para as famílias portuguesas desta medida.









O IRS Automático, que está disponível para os contribuintes sem dependentes e apenas com rendimentos de trabalho ou de pensões em Portugal e que estejam enquadrados nas restantes condições da lei, permite aceder a uma declaração já preenchida e a sua entrega de uma forma simples e rápida.



As Finanças estimam que para o IRS Automático (que abrange a partir deste ano cerca de um milhão e 800 mil contribuintes) os reembolsos se realizem no prazo máximo de quinze dias após a confirmação da declaração pré-preenchida.



