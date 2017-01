Produção automóvel em Portugal cai 8,6% em 2016

A produção automóvel em Portugal caiu 8,6% em 2016 face ao ano anterior, apesar de ter aumentado em dezembro último, revelou hoje a associação do setor.



De acordo com os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), a produção aumentou em dezembro último, com 8.749 novos veículos produzidos, mais 33,5% face ao período homólogo de 2015, mas apesar desta subida - que "interrompe a tendência dos meses anteriores, que têm sentido quebras na produção" -, em termos acumulados, "2016 fica 8,6% abaixo do ano anterior".



No mês de dezembro registou-se um acréscimo de 57,9% na produção de ligeiros de passageiros face ao mês homólogo, com mais 6.382 novas viaturas.









Em termos acumulados, de janeiro a dezembro de 2016, foram produzidos em Portugal 143.096 novos veículos automóveis, ou seja, menos 8,6% do que no período homólogo do ano anterior.



Quanto às exportações, e em termos acumulados, registou-se "um decréscimo no número de viaturas exportadas" em 2016 face ao ano anterior.



De janeiro a dezembro de 2016 foram exportadas 136.369 viaturas, uma quebra de 9,2% face ao período homólogo de 2015, com 150.240 viaturas exportadas nesse ano, segundo a ACAP.



A Europa continua a ser o mercado que mais recebe veículos automóveis produzidos em Portugal, totalizando 90,4% das exportações, com a Alemanha a representar 23,1% do total de veículos exportados, seguida de Espanha (15,4%) e do Reino Unido (11,5%).



Fora da Europa, a Ásia é a região onde se verifica o valor mais expressivo (7,2%) sendo que a China continua a ser o país que mais importa carros fabricados em Portugal (6,2%).



Já no segmento de ligeiros de mercadorias foram produzidas 1.996 novas viaturas, representando uma quebra de 6,6% face a dezembro de 2015, ao passo que nas viaturas pesadas "a quebra foi menos acentuada (-1,1%)", com 371 novas unidades produzidas, revela a ACAP.

