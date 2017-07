Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Produção industrial com aumento homólogo de 0,6% em junho

Subida foi motivada pelo contributo do agrupamento de energia.

Por Lusa | 13:53

A produção industrial aumentou 0,6% em junho, face ao mesmo mês do ano anterior, motivada pelo contributo do agrupamento de energia, informa o Instituto nacional de Estatística (INE), esta sexta-feira.



O agrupamento de energia registou uma variação homóloga de 3,3%, acima da varação homóloga de 2,6% no mês anterior, enquanto o agrupamento de bens intermédios apresentou o único contributo negativo (uma queda de 0,2%), enquanto em maio tinha aumentado 2,4%.



O índice de produção industrial registou uma subida mensal de 0,5% em junho, próxima do aumento de 0,4% em maio, enquanto o agrupamento de energia apresentou o contributo mais influente para a variação do índice total, resultante da subida de 6,1%, contra 2,9% no mês anterior.



Inversamente, o agrupamento de bens de consumo apresentou o contributo mais negativo originado pela quebra mensal de 1,3%, mas inferior à descida de 2,5% em maio.



O índice agregado registou uma variação homóloga de 0,6% no segundo trimestre deste ano, quando no trimestre anterior tinha aumentado 3,1%.



Nesse trimestre, todos os grandes agrupamento industriais apresentaram taxas de variação positivas, embora inferiores às observadas no trimestre precedente.