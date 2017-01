Propostas divergentes afastam solução mista

O que achou desta notícia?







A solução mista avaliada pelo Governo para resolver o impasse em torno do Novo Banco – que implicaria uma compra transitória pelo Estado e uma venda rápida aos atuais candidatos – "é virtualmente impossível", segundo fontes do setor financeiro, já que as propostas dos dois candidatos americanos com quem o Executivo está a negociar – Lone Star e Apollo – não se compatibilizam. A negociação da extensão do atual quadro de resolução por mais dois anos é outro dos cenários em cima da mesa, segundo apurou oEsta hipótese é do agrado dos partidos à esquerda do PS e permitiria uma venda em condições mais favoráveis, mas comporta custos. Na reunião que Governo e Fundo de Resolução mantiveram há cerca de três semanas com a Direção-Geral da Concorrência (DGCOM), em Bruxelas, a extensão do prazo de resolução também não foi abordada.A hipótese da solução mista foi apontada pelo ‘Expresso’. Fontes do setor financeiro adiantam aoque nenhum dos candidatos foi ainda abordado nesse sentido e sublinham que as duas propostas são absolutamente distintas, sobretudo ao nível da estrutura. Esta semana, a negociação com a Lone Star e a Apollo prossegue e os dois candidatos deverão informar o Fundo de Resolução das alterações que admitem introduzir às propostas formais apresentadas.