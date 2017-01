PSI20 fecha a cair quase 1%

O principal índice da bolsa portuguesa (PSI20) encerrou a sessão desta segunda-feira a recuar 0,90% para 4.560,06 pontos, acompanhando a tendência negativa que se sentiu nos mercados europeus de referência.



Das 18 cotadas que integram o PSI20, 14 desceram, duas ficaram inalteradas face à cotação de sexta-feira e duas subiram.



A Sonae teve o pior desempenho do dia (-3,04% para 0,83 euros), seguida pela EDP (-2,16% para 2,72 euros), pela Altri (-1,92% para 4,028 euros), pela Jerónimo Martins (-1,57% para 15,67 euros), pela Semapa (-1,27% para 12,85 euros), pela Galp Energia (-1,21% para 13,855 euros), pelos CTT (-1,15% para 6,00 euros) e pela Navigator (-1,09% para 3,264 euros).





Seguiram-se-lhes a EDP Renováveis (-0,85% para 5,71 euros), a Mota-Engil (-0,84% para 1,646 euros), a NOS (-0,81% para 5,172 euros), a Sonae Capital (-0,71% para 0,70 euros), o BCP (-0,44% para 0,157 euros) e a REN (-0,31% para 2,572 euros).O Banco BPI (1,132 euros) e o Montepio Geral (0,412 euros) ficaram estáveis.Já a Corticeira Amorim (1,02% para 8,623 euros) e a Pharol (0,87% para 0,231 euros) fecharam o dia em terreno positivo.Nota ainda para a subida dos direitos de subscrição do aumento de capital do BCP (7,32% para 0,88 euros).No resto da Europa o dia também foi de desvalorizações nas principais praças, com as perdas a variarem entre os 0,60% de Paris e os 0,80% de Madrid.