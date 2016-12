"Quase metade" dos apoios ao investimento privado foi para o Norte

O ministro também se mostrou "impressionado" com os "espetaculares" resultados do aeroporto do Porto: "Foram atingidos nove milhões de passageiros. As três principais companhias a operar no Porto cresceram no ano 2016 o que já não acontecia há alguns anos e isso foi acentuado por causa do segundo semestre do ano, o que nos deixa boas perspetivas para 2017", referiu.Pedro Marques abordou vários projetos e "consensos" em matérias e questões ligadas ao Norte do país, destacando o início "importantíssimo" da renovação da Linha do Norte, bem como a eletrificação da Linha do Minho.Já à margem da sessão, e ladeado pelos presidentes das câmaras do Porto e de Gaia, quando questionado sobre a requalificação da Estação de São Bento, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas garantiu que nada será feito à revelia da câmara local."Estamos a trabalhar com grande proximidade com a autarquia e em particular com a SRU [Sociedade de Reabilitação Urbana]. (...)Um trabalho desta natureza na zona histórica, na zona mais importante da cidade, nunca aconteceria contra a câmara do Porto ou contra as entidades que têm responsabilidades sobre o património. Fá-lo-emos sempre, era o que faltava, em articulação", disse.Já sobre o projeto para o tabuleiro inferior da ponte Luiz I, que também liga Gaia e Porto, Pedro Marques considerou que esse dossiê "não tem a complexidade" que tinha o da ponte do Infante, revelando ter "o melhor espírito positivo" e assegurando que "também serão encontradas soluções em conjunto".Sobre a ponte do Infante, foi hoje assinado um memorando de entendimento que define as competências das câmaras e da Infraestruturas de Portugal, terminando um impasse de vários anos sobre quem tinha ou não responsabilidades sobre uma ponte inaugurada em março de 2003 que foi construída para substituir o tabuleiro superior da ponte Luiz I, que passou a ser utilizado pelo metro.Na mesma sessão quer o presidente da câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, quer o homólogo do Porto, Rui Moreira, sublinharam o "diálogo que a constituição da Frente Atlântica permitiu".A Frente Atlântica é uma estrutura que junta os municípios de Vila Nova de Gaia, Porto e Matosinhos.Eduardo Vítor Rodrigues falou em "lógica de debate" e em colocar em cima da mesa "problemas comuns".Já Rui Moreira referiu que os municípios "puseram de lado rivalidades antigas" e "tomaram medidas de bom senso".