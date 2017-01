"Quis proteger o meu bom nome"

O ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos garante que continua a defender que os gestores do banco público não estão obrigados à entrega das declarações de rendimentos e património no Tribunal Constitucional e assume que só o fez para "defender o bom nome".

"Entreguei a declaração para defender o meu bom nome. Houve, se bem se lembram, desde cartas anónimas a circular até outros eventos e rumores", adiantou António Domingues aos deputados da comissão de Orçamento e Finanças.

O banqueiro explicou também que pediu ao Governo para alterar o Estatuto do Gestor Público por querer escolher uma equipa de gestão de qualidade, evitando que os dados sobre o património dos administradores fossem "parar aos tablóides". "Quando se trabalha num banco, os rendimentos são colocados todos os anos no relatório e contas do banco. Agora, o que faço com os meus rendimentos é da minha esfera pessoal. Não via motivos para haver regras específicas para a Caixa para controlar património", frisou.

Domingues deixou ainda claro: "Coloquei essa condição para formar uma equipa de qualidade. Se me dissessem que não eu ia à minha vida." Segundo o ex-presidente do banco público, "essas condições foram colocadas à cabeça", admitindo que os governantes, mais tarde, "mudaram de opinião". "O acionista tem direito a tomar de decisões e a mudar de opinião. E eu tenho o direito de manter a minha."

